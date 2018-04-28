Ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

Россияне раскупают квартиры
По итогам марта Центробанк установил новый минимум процентной ставки по ипотеке в стране. Снижение ставок отмечается уже второй месяц подряд.
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в России по итогам марта составила 9,64%. До этого в феврале она упала до 9,75%, сообщает Nation News.
Отмечается, что одновременно растут количество и объемы выданных кредитов. Так, за март было предоставлено 118,7 займа на общую сумму в 234,7 миллиарда рублей. Тогда как по итогам февраля эти показатели были на уровне 102,6 тысячи и 198,9 миллиарда соответственно.