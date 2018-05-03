15:39 03 мая 2018 0

Удушливый химический запах давно не дает покоя челябинцам ФОТО: Экологический фонд «Моя планета»

Южноуральцы массово жалуются на едкий химический черный дым, идущий из трубы нового предприятия, расположенного на территории бывшего Электродного завода. Экологи обратились в прокуратуру. Об этом «URA.RU» рассказал член экологического совета при губернаторе Челябинской области, эксперт Общественной палаты региона, директор БЭФ « Моя планета» Виталий Безруков

Глава фонда уточнил, что предприятие, в адрес которого вот уже месяц поступают жалобы, — зарегистрировано в Екатеринбурге под именем НПП «Нихром». Предприятие на пяти печах плавит металлы и утилизирует оборудования с атомных электростанций. Ревизоров-экологов на территорию завода охрана не пустила, они обратились в надзорные инстанции. Выяснилось, что у плавильщиков множество нарушений. «У данного предприятия отсутствует разрешение на выбросы, санитарная зона, лицензии на переработку отходов, и они не стоят на учете в министерстве экологии. Поэтому предприятию запрещено заниматься производственной деятельностью, пока не будет готова вся разрешительная документация», — пояснил в разговоре с нашим агентством Безруков. «При отсутствии документов мы не понимаем, что плавят в этих печах — вольфрам, никель, медь? Для каждого компонента рассчитывается определенная зона», — добавил эколог.

Экологи передали обращение в министерство экологии и в Челябинскую природоохранную прокуратуру с просьбой о приостановке деятельности данного предприятия.

Как выяснило «URA.RU», совладельцем завода является Дмитрий Евдокимов. Он же деловой партнер руководителя Челябинского регионального отделения Партии пенсионеров Степана Фирстова и знаменитого кинорежиссера, создателя сериалов «Универ» и «Интерны» Вячеслава Дусмухаметова. Евдокимову, Фирстову и Дусмухаметову принадлежит сеть клиник «Эф Эм Си». В «Нихроме» оперативно получить комментарий корреспонденту агентства не удалось.