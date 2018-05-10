Сын Чайки отказался от крупного проекта из-за санкций США

08:43 10 мая 2018 0

Против Ирана снова введут санкции ФОТО: pixabay.com

Компания «Русско-Ближневосточный экспортный центр» (РБЭЦ), принадлежащая сыну Генпрокурора России Игоря Чайки и главе общественного движения «Зеленая альтернатива» Олегу Митволю, отказалась от планов строительства станции опреснения воды в Иране. Причиной стали санкции США.

РБЭЦ в 2018 году планировал построить в Иране станции опреснения из двух линий — для питьевой и технической воды. Республика входит в двадцатку стран с самым сухим климатом в мире. Объем инвестиций в строительство оценивался в 110—180 млн долларов. В компании полагали, что смогут импортировать в Иран необходимые технологии. Однако заключить контракты с производителями оборудования (в том числе из Южной Кореи) не удалось, пояснил причину отказа от строительства изданию «Коммерсант» совладелец РБЭЦ Олег Митволь.

В начале 2016 года США заявили о частичном снятии с Ирана санкций, связанных с ядерной программой страны. Однако на днях американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с исламской республикой. Он подчеркнул, что в ближайшее время санкции в отношении Тегерана «войдут в полную силу», а страны, помогающие Ирану в разработке ядерного оружия, также попадут «под серьезные ограничения».