Тимошенко не пойдет на уступки России, если победит на выборах

У кандидатки на пост президентки Украины уже был опыт общения с российским лидером Фото: сайт правительства РФ (архив)

Лидерка партии «Батькившина» Юлия Тимошенко заявила, что ее команда не собирается идти «на уступки» России в случае победы на выборах 31 марта. Об этом сообщает ее пресс-служба.

С таким заявлением Тимошенко выступила в ходе переговоров с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом. «Ее команда не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину», — говорится в сообщении. При этом Тимошенко продолжает настаивать на возвращении Крыма в состав Украины.

Ранее лидерка «Батькившины» намерена встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Тимошенко уверена, что разговор будет результативным и его итогом станет «мир на Украине». Ранее оппозиционная партийная лидерка предложила действующему главе государства Петру Порошенко сделать ей подарок к Международному женскому дню и уступить место женщине, напоминает «Утро.ру».