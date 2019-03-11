Врио губернатора Петербурга взял курс на «открытость власти» и зарегистрировался во «ВКонтакте»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов завел личную страницу в социальной сети «ВКонтакте». В своем первом посте чиновник написал о том, как важно сделать власть открытой.
«Открытость власти — это очень важно», — написал Беглов, чья страница уже получила от администраторов соцсети знак подтвержденного аккаунта. По словам врио губернатора, игнорировать «исконно петербургский проект» «ВКонтакте», который к тому же является частью имиджа города, он просто не имеет права.
Чиновник отметил, что социальные сети в современном мире — это не просто развлечение или досуг, это «важная площадка для конструктивного общения». При помощи «ВКонтакте» Беглов собирается узнавать о взглядах на развитие Петербурга и проблемах его жителей, помогать в их решении. «Иначе смысла для такой площадки просто не вижу», — пояснил врио губернатора.
Петербургский руководитель, таким образом, последовал за другими главами российских регионов, которые начали прямое общение с населением посредством социальных сетей. Ранее «URA.RU» рассказывало, что примеру коллег последовала глава ХМАО-Югры Наталья Комарова. В начале марта она завела аккаунт в Instagram.
Александр Беглов был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года. До этого он занимал пост полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.