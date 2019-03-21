FIFA не выплатила пермскому клубу 20 млн рублей после чемпионата мира

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 15:08
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На чемпионате за сборную Нигерии выступал игрок «Амкара»Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Обанкротившийся футбольный клуб «Амкар» не смог получить более 20 млн рублей (314 тысяч долларов) за участие своего игрока Брайана Идову в чемпионате мира по футболу. Спортсмен выступал за сборную Нигерии.

Деньги должны были перечислить клубу через Российский футбольный союз, однако в организации заявили, что ФК перестал быть «субъектом футбола» и не имеет права претендовать на выплату, передает телеканал 360. В FIFA сообщили, что рассматривают вопрос и пока не могут комментировать ситуацию, уточняет РИА «Новости».

Ранее FIFA объявила о распределении выплат клубам за участие игроков в чемпионате мира. Известно, что призовые уже получили клубы «Уфа», тульский «Арсенал» и «Локомотив».

«Амкар» лишился лицензии летом 2018 года после того, как не смог подтвердить финансовую готовность к сезону. После этого выяснилось, что клуб имеет многомиллионные долги перед сотрудниками и игроками клуба.

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