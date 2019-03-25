Губернатор Куйвашев включился в кампанию курганского коллеги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поможет временно исполняющему обязанности главы Курганской области Вадиму Шумкову в создании позитивной повестки. В предстоящую субботу Куйвашев поучаствует в передаче святынь из свердловских музеев Далматовскому мужскому монастырю, который является одной из главных достопримечательностей Зауралья.
Наблюдатели предполагают, что поездка в Далматово по сути означает подключение главы Свердловской области к кампании Шумкова, к этому «тренду» могут присоединиться и руководители других уральских субъектов. Известно, что Шумков занялся поддержкой монастыря еще в прошлом году — в октябре он обратился в Минкультуры РФ для помощи в развитии и восстановлении святыни.
Однако начнется рабочая неделя Куйвашева в Екатеринбурге — в понедельник он вручит премии лучшим работникам музеев и библиотек. Всего речь идет о 12 премиях, размер каждой составит 60 тысяч рублей. Уже во вторник запланирован визит свердловского губернатора в Кировград, где состоится сдача нового дома и вручение ключей новоселам. Также Куйвашев пообщается с руководством холдинга УГМК, одно из предприятий которого располагается в Кировграде.
Губернатору Свердловской области предстоит и зарубежная поездка — визит в Кыргызстан 28 марта в составе российской делегации вместе с президентом Владимиром Путиным. Глава государства обсудит с киргизским коллегой усовершенствование «электронного правительства» и продвижение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.