Пушков объяснил, почему в США не смогли доказать сговор Трампа и Кремля

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 12:31
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, рукопожатие, путин владимир, трамп дональд
Расследование показало, что Трамп не был в сговоре с КремлемФото: Официальный сайт Президента РФ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал в своем twitter-аккаунте расследование дела о сговоре Трампа с Москвой. Чиновник отметил, что найти «то, чего нет», нельзя.

«Просто нельзя найти черную кошку в темной комнате, тем более, если ее там нет. А кошки не было», — не без иронии отметил Пушков. Спецпрокурор Роберт Мюллер не смог доказать «российское вмешательство» в выборы в 2016 году, считает Пушков, не потому, что плохо искал, а потому, что сговор был «виртуальным», созданным «демократами и русофобами».

Ранее глава Минюста США Уильям Барр заявил, что получил от Роберта Мюллера результаты расследования дела о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Экс-главу ФБР Джеймса Коми результаты расследования не устроили, сообщает «Национальная служба новостей». Отправка Коми в отставку, который начал искать «российское вмешательство», — один из пунктов расследования Мюллера. После оглашения результатов расследования Коми опубликовал в Twitter фотографию леса с подписью: «Так много вопросов».

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