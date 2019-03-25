Пушков объяснил, почему в США не смогли доказать сговор Трампа и Кремля

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал в своем twitter-аккаунте расследование дела о сговоре Трампа с Москвой. Чиновник отметил, что найти «то, чего нет», нельзя.
«Просто нельзя найти черную кошку в темной комнате, тем более, если ее там нет. А кошки не было», — не без иронии отметил Пушков. Спецпрокурор Роберт Мюллер не смог доказать «российское вмешательство» в выборы в 2016 году, считает Пушков, не потому, что плохо искал, а потому, что сговор был «виртуальным», созданным «демократами и русофобами».
Мюллер не смог доказать сговор не потому, что плохо искал. Просто нельзя найти чёрную кошку в темной комнате, тем более, если ее там нет. А кошки не было. Демократы, русофобы и ведущие СМИ создали виртуальный сговор, к-ый был лишь в их головах и на первых полосах, но более нигде.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 марта 2019 г.
Ранее глава Минюста США Уильям Барр заявил, что получил от Роберта Мюллера результаты расследования дела о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Экс-главу ФБР Джеймса Коми результаты расследования не устроили, сообщает «Национальная служба новостей». Отправка Коми в отставку, который начал искать «российское вмешательство», — один из пунктов расследования Мюллера. После оглашения результатов расследования Коми опубликовал в Twitter фотографию леса с подписью: «Так много вопросов».