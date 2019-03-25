Пушков объяснил, почему в США не смогли доказать сговор Трампа и Кремля

Мюллер не смог доказать сговор не потому, что плохо искал. Просто нельзя найти чёрную кошку в темной комнате, тем более, если ее там нет. А кошки не было. Демократы, русофобы и ведущие СМИ создали виртуальный сговор, к-ый был лишь в их головах и на первых полосах, но более нигде.