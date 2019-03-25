Москва внедрит передовую технологию по оплате в общественном транспорте

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 22:08
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, салон автобуса, оплата проезда, пассажиры
До конца года во всех автобусах Московской области будет доступна самостоятельная оплата по безналуФото: Алексей Андронов © URA.RU

До конца года во всех автобусах Московской области появится оборудование для оплаты проезда банковской картой и транспортной картой «Стрелка». Об этом сообщили в областном министерстве транспорта.

«К концу года на нее [безналичную систему — прим. ред.] планируется перевести автобусы всех областных перевозчиков», — приводит слова замглавы ведомства Святослава Иванова сайт «Подмосковье сегодня». Иванов отметил, что благодаря этому время посадки в автобус сокращается примерно на 11 минут.

Внедрение системы самостоятельной безналичной оплаты началось с автобусов «Мострансавто». Сейчас терминалами оснащены 4,9 тысячи транспортных средств компании. В апреле система заработает на всех машинах предприятия. Всего в Подмосковье свыше 10,5 тысяч автобусов. Сейчас данное оборудование стоит примерно на половине из них.

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