Москва внедрит передовую технологию по оплате в общественном транспорте

До конца года во всех автобусах Московской области появится оборудование для оплаты проезда банковской картой и транспортной картой «Стрелка». Об этом сообщили в областном министерстве транспорта.
«К концу года на нее [безналичную систему — прим. ред.] планируется перевести автобусы всех областных перевозчиков», — приводит слова замглавы ведомства Святослава Иванова сайт «Подмосковье сегодня». Иванов отметил, что благодаря этому время посадки в автобус сокращается примерно на 11 минут.
Внедрение системы самостоятельной безналичной оплаты началось с автобусов «Мострансавто». Сейчас терминалами оснащены 4,9 тысячи транспортных средств компании. В апреле система заработает на всех машинах предприятия. Всего в Подмосковье свыше 10,5 тысяч автобусов. Сейчас данное оборудование стоит примерно на половине из них.