Телохранитель назвал пиаром заявление Поклонской о том, что ее хотели убить

Слова депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что ее несколько раз пытались убить, могли быть пиаром. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал профессиональный инструктор-телохранитель Петр Фефелов.
«Я склоняюсь к тому, что случаи, описанные Поклонской, — это стечение обстоятельств. Кто-то где-то ее подрезал на каком-то спуске, что-то случилось со зданием, где она работала… И ради пиара человек может преподносить это так, как ему удобно», — заявил собеседник агентства.
При этом эксперт не исключил, что потенциальные злоумышленники могли взорвать здание, чтобы убить политика. По его мнению, это можно было преподнести как бытовое возгорание. «Киллер [как правило] выбирает различные способы в зависимости от слабости человека. Наверное, самый простой способ — стрельба», — считает Фефелов.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о нескольких попытках ее убить. «Самые страшные», по ее словам, произошли в 2014 и 2015 годах, когда она была прокурором Крыма. В первом случае неизвестные пытались взорвать здание прокуратуры, во втором — столкнуть машину Поклонской с дороги.