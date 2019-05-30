Минздрав нашел причину пьянства россиян

Число пьющих россиян выросло из-за заморозки акцизов на алкогольную продукцию. Так в Министерстве здравоохранения РФ прокомментировали данные ВЦИОМ, согласно которым за прошедший год количество выпивающих граждан увеличилось на 7%.
«Это может быть результатом заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018 и 2019 годах», — пишет
В Минздраве отметили, что результаты ВЦИОМ являются не первым исследованием, согласно которому количество пьющих россиян продолжает расти. Однако добавили, что для создания полной картины необходимо получить данные по заболеваемости и смертности из-за употребления алкоголя.
Ранее ВЦИОМ заявил, что с 2018 по 2019 год число россиян, употребляющих спиртное, выросло на 7%. При этом 6% россиян признались, что выпивают несколько раз в неделю.