Победу «правых» партий на выборах в Европарламент связали с популярностью Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Резкий рост числа представителей консервативных партий в Европейском парламенте связан с популярностью президента России Владимира Путина у политиков и рядовых жителей Европы. Таким мнением поделилось бельгийское издание EU Reporter.

«Успех несистемных правых партий на недавних выборах в Европарламент можно объяснить популярностью „консервативного сопротивления“, которое у европейцев ассоциируется с Путиным», — написали западные журналисты. Популярность президента РФ в Европе связали с внутренними проблемами Евросоюза: «Хаос институтов власти, провал миграционной политики, участившиеся теракты, неэффективная макроэкономическая модель». В итоге европейцы поняли, что решить такие проблемы, а также сохранить «культурную, национальную самобытность» и «традиционные ценности» сможет только консервативный лидер, похожий на Путина.

Однако западные СМИ испугались такого влияния российского президента на европейских политиков. «Опасно возросла популярность „новых правых“. Аналогичные тенденции и крах либеральной модели в 1920—1930 годах довели мир до острого конфликта», — заметили бельгийские журналисты. Они возмутились тому, что европейские политики «восхищаются хладнокровной северной решимостью Путина» и признали, что в «альтернативном будущем» российский лидер может возглавить Евросоюз.