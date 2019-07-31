В Киеве заявили об угрозе для жизни Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому начали поступать угрозы физической расправы из-за отмены парада в День независимости страны. Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков в эфире телеканала ZIK.
«Потому что перед сдачей полномочий прежний наш президент Петр Алексеевич (Порошенко — прим. ред.) наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это дело. Не исключено, что теперь в Украине может начаться волна насилия. Насколько я знаю, президенту Зеленскому уже поступили угрозы расправы», — отметил шоумен.
9 июля Владимир Зеленский публично сообщил об отмене военного парада 24 августа, назвав его помпезным и недешевым. По словам президента, деньги, которые Киев мог потратить на проведение парада, будут выплачены военнослужащим: солдатам-срочникам, офицерам, курсантам, а также тем, кто воюет в Донбассе.
Ранее появился видеоролик, в котором президента Украины Владимира Зеленского сбивает грузовик. Против автора видео украинскими силовиками было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля». В штабе президента уточнили, что автору видео грозит лишение свободы сроком на пять лет.
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» 21 июля одержала уверенную победу на парламентских выборах и получила большинство мест в Верховной раде.