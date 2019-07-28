Президент Владимир Путин проводит в Петербурге второй день. Вчера он встречался с семьями погибших подводников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Санкт-Петербурге в третий раз в истории современной России состоялся главный парад в честь Дня военно-морского флота. Открывал церемонию президент Владимир Путин, зародивший традицию в 2017 году. Во время своей речи глава государства вспомнил о трагическом происшествии на подводной лодке АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море, которое привело к гибели 14 членов экипажа.

Парад в честь Дня ВМФ — второй по своим масштабам военный праздник России после 9 Мая. Его ключевое отличие — главную роль в праздновании играет морской флот, а не сухопутные войска. В этом году по стране к празднованию были привлечены 212 кораблей различных классов и 15 тысяч военнослужащих. В Санкт-Петербурге прошел главный парад, в котором участвовали 43 судна.

В главном параде в Петербурге было задействовано 43 корабля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 11:00 салютная батарея Петропавловской крепости дала старт параду. После оглушительных выстрелов президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым на катере совершили обход парадного строя от Кронштадта до Сенатской площади.

Первым делом президентский катер подошел к деревянному паруснику «Полтава» — это точная копия корабля, спроектированного Петром Первым, ставшего грозой шведов во время Северной войны. Затем глава государства остановился около малых ракетных кораблей «Мытищи» и «Серпухов». Далее направился к корвету «Гремящий».

Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу провел обход кораблей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До того, как катер с президентом пришвартовался у Сенатской площади, к Адмиралтейской набережной подошли два других небольших судна. На одном из них была группа сотрудников ФСО, на другом — глава «Первого канала» Константин Эрнст (телеканал вел прямую трансляцию). Сойдя на сушу, он поспешил к своему месту на трибуне. Среди зрителей парада журналисты «URA.RU» заметили также единственного уральца — гендиректора УВЗ Александра Потапова.

Уже через несколько минут пеший парад моряков и морских пехотинцев громким «Ура!» встречал президента. Владимир Путин подошел к микрофону и поприветствовал собравшихся: «Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору».

Глава УВЗ Александр Потапов посетил парад на Сенатской площади Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть речи российский лидер посвятил историческим подвигам моряков, к которым причислил и действия членов экипажа подлодки АС-31 «Лошарик», которые после аварии буквально до последнего вдоха пытались спасти судно от гибели. «В минуты жестоких испытаний моряки готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество, — подчеркнул глава государства. — Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков».

После выступления российского лидера начался парад кораблей. Вереница боевой техники около получаса шла вдоль Сенатской площади: патрульные, артиллерийские катера, тральщик «Александр Обухов», ракетный корабль «Советск». При этом по Неве прошли только малые, маневренные суда. Крупногабаритные корабли можно было увидеть в более глубоководной части акватории — возле Кронштадта (Финский залив). Здесь были представлены 12 боевых кораблей и одна подводная лодка, в том числе фрегат «Адмирал Горшков», большой противолодочный корабль «Североморск», корветы «Стойкий» и «Стерегущий».

Штурмовики нарисовали в небе российский триколор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завершением программы стало авиашоу: штурмовики СУ-25 раскрасили небо над Петербургом в российский триколор. Когда Владимир Путин направился к выходу с Сенатской площади, зрители с трибун стали кричать ему приветствия. А одному из журналистов президент неожиданно пожал руку — главред газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский обратил на себя внимание главы государства, сказав, что более 30 лет служил на флоте.

За происходящим также наблюдали представители морских сил других государств. После парада они только и говорили, что о мощи российского флота. «Я приехал в Петербург два дня назад по приглашению российской стороны. Очень рад здесь находиться и был очень рад увидеть президента Владимира Путина, — сказал „URA.RU“ вице-адмирал ВМФ Индонезии Мухаммад Али, отвечающий в своей стране за поставки вооружения. — Флот РФ очень многочисленный, обладает современным, смертоносным вооружением, последними моделями техники. В него входит много кораблей различного класса, которые каждый год модернизируются и становятся только лучше».

Празднование Дня ВМФ в Петербурге продолжится концертом «Хора Турецкого» и ансамбля SOPRANO Турецкого на Дворцовой площади. В 22:00 начнется праздничный фейерверк.

Владимир Путин включил героические действия подводников в Баренцевом море в число исторических подвигов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По Неве прошли наиболее маневренные судна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для ветеранов была организована отдельная трибуна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Сенатской площади также прошел пеший парад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Петербурге побывал глава СК РФ Александр Бастрыкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Индонезийский вице-адмирал Мухаммад Али остался впечатлен мощью российского флота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В параде участвовали копии первых российских судов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главную роль в праздновании играет морской флот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Парад в честь Дня ВМФ — второй по своим масштабам военный праздник России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Санкт-Петербург празднует День Военно-морского флота России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU