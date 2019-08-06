Посла Японии вызвали в МИД из-за Курил

Японского посла Тоехису Кодзуки вызвали в МИД России, где вручили ему ноту протеста в связи с нарушениями Токио безвизовых обменов с Курильскими островами. Кроме того, как сообщили в МИД России, Москва выразила недовольство протестами Японии после посещения Курил премьер-министром Дмитрием Медведевым.
«Кодзуки была вручена нота с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ добавили, что через посла правительству Японии заявили о «неприемлемости „протестов“» в связи с действиями руководства РФ на Курилах. «С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства <…> граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», — отметили в МИД.
Как писало «URA.RU», 2 августа Дмитрий Медведев посетил Курильские острова, где у него прошло совещание по экономическому развитию Дальнего Востока. После этого в правительстве Японии пообещали ответить на визит Медведева на территорию, которую Япония считает своей.