Юрий Лоза резко негативно оценил идею о введении четырехдневной рабочей недели Фото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Певец и композитор Юрий Лоза полагает, что России не нужно переходить на четырехдневную рабочую неделю. Об этом исполнитель написал на своей странице в соцсети Facebook.

«А если в стране дел невпроворот, то зачем сокращать рабочую неделю? К тому же наши люди не станут отдыхать, а освободившийся день посвятят поиску приработка. Если не найдут себе занятие, то будут квасить с горя…», — полагает Лоза. По его словам, россияне в случае реализации инициативы о сокращении рабочей недели до четырех дней станут получать гораздо меньшие зарплаты. Поэтому, как полагает певец, подобные предложения попросту лишены смысла.

Как писало «URA.RU», во время выступления на Петербургском экономическом форуме в июне первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что через 15 лет Россия будет готова к сокращению рабочей недели до четырех дней. Позже с соответствующей инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов: представители этой структуры предложили перейти к сокращенной рабочей неделе уже сейчас.

Эксперты объясняли «URA.RU», что в обозримой перспективе переход России на четырехдневную рабочую неделю невозможен и даже может привести к краху экономики страны. В то же время специалисты предположили, что с нововведением в первую очередь могут столкнуться две профессии.