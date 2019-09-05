Глава Сбербанка начал беспокоиться за российских детей из-за гаджетов

Герман Греф отметил, что некоторые дети проводят в гаджетах по 16 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф обеспокоен зависимостью российских детей от гаджетов. Об этом он заявил на панельной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

«Нужно понимать, что сегодня в среднем ученики, у которых есть гаджеты, проводят в этих гаджетах 6 часов 20 минут в день. Это в среднем», — приводит его слова ТАСС. Греф отметил, что также есть случаи, когда дети проводят за сутки по 16 часов в телефонах.

По словам главы Сбербанка, многие школьники по вечерам прячутся от родителей с гаджетами под одеялом. Он вспомнил, что сам раньше так читал книжки с фонариком.

Ранее Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования с учетом мнения учеников, родителей и педагогов разработали правила использования телефонов в школе. Теперь при входе в учебное заведение детям приходится переводить гаджеты в беззвучный режим, а во время уроков и вовсе забывать о них, передает портал «Утро.ру».