06 сентября 2019

Волочкова попозировала в бане и намекнула на гармонию в отношениях

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Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , анастасия волочкова
Анастасия Волочкова рассказала о своих пристрастияхФото: Василий Колотилов © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала откровенные фотографии из бани. Звезда выложила снимки в Instagram.

«Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно. Моя любимая домашняя русская авторская балетная баня», — написала танцовщица под одним из фото. На выложенных снимках известная танцовщица абсолютно обнаженная отдыхает в бане. На одном снимке девушка закрывает интимные места ногами, на другом — веником.

Ранее стало известно, что Волочкова планирует выйти замуж за своего возлюбленного. Балерина хочет устроить свадьбу, «которая потрясет всю светскую Москву».

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