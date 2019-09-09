В Малайзии заинтересовались данными немецкого детектива по сбитому над Донбассом Boeing

В деле малазийского Boeing могут появиться новые сведения (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что может обсудить с властями Малайзии передачу материалов по делу о крушении Boeing в Украине. Ранее о готовности выслушать доказательства Реша заявил премьер Малайзии Махатхир Мохаммад.

«Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката», — цитирует РИА «Новости» немецкого детектива на вопрос о готовности предоставить правительству Малайзии материалы расследования. Ранее Йозеф Реш неоднократно заявлял о своей готовности обнародовать информацию о крушении МН17, в том числе имена лиц, ответственных за катастрофу, и данные, которые международное следствие, по его словам, игнорировало, передает «Национальная служба новостей».

Самолет «Малайзийских авиалиний» рейсом МН17, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 289 человек. Недавно премьер Малайзии поставил под сомнение улики, использованные при расследовании крушения самолета. Расследование ведет Совет по безопасности Нидерландов.