«За наши выступления не стыдно»: критик оценил потерю Россией «Евровидения»

На музыкальном конкурсе «Евровидение» прекрасно бы звучала народная музыка, например, отлично бы смотрелась Татьяна Куртукова. Таким мнением поделился в разговоре с URA.RU музыкальный критик Евгений Бабичев, оценивая сегодняшнюю ситуацию с тем, что Россия отказалась от конкурса, однако многие артисты с теплотой вспоминают его.
«Понятно, что мы все скучаем, это такой ностальгический момент уже. Был вчера на съемках Первого канала, обсуждали грядущее "Интервидение". В студии звучали разные мнения, в том числе о том, что нам эта вакханалия в формате "Евровидения" ни к чему, все превратилось в цирк.
Однако мне не стыдно ни за одно выступление нашей страны на конкурсе "Евровидение". И когда мне говорят, что нам там делать нечего, мне не очень приятно, потому что мы прекрасно там себя показывали, у нас был повод для радости и гордости», — говорит собеседник агентства.
Бабичев считает, что не стоит рубить концы и вставать в позу, если вдруг появится окно возможностей снова вернуться на конкурс. Даже уже имея на тот момент свой так называемый аналог в виде «Интервидения». «Просто потому, что это будет еще одна из площадок, где мы можем показывать своих артистов, культуру, таланты, выступить под своим флагом. Представляете, как классно бы звучала, например, Татьяна Куртукова со своим каким-то новым хитом с народными мотивами на конкурсе „Евровидение“?» — говорит музыкальный критик.
Шоу всегда проходило в атмосфере праздника. Это был приятный процесс, начиная от национального отбора, заканчивая прогнозами и обсуждениями трансляций. Россия последний раз выступала на конкурсе в 2021 году. Тогда певица Манижа с песней Russian Woman» (с англ. — «Русская женщина» или «Российская женщина») заняла в финале девятое место.
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