ST: Зеленский в первые дни СВО жил в бункере и играл в настольный теннис

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Зеленский расслаблялся игрой в теннис в бункере
Зеленский расслаблялся игрой в теннис в бункере Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В первые дни начала российской спецоперации на Украине президент Владимир Зеленский жил в бункере и снимал стресс настольным теннисом. Это выяснили журналисты The Sunday Times.

«В те темные дни Зеленский жил в бункере глубоко под землей вместе с несколькими доверенными помощниками», — сообщила газета. По данным издания, президент Украины в свободное время играл в настольный теннис. Это помогло ему справляться со стрессом. 

Оппозиционные политики на Украине ранее сообщали, что у Зеленского есть несколько бункеров. Главный из них соединен переходами с парламентом и правительством страны в Киеве. При этом переходами пользовались и другие украинские чиновники еще в 2013-2014 годах во время беспорядов. 

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В первые дни начала российской спецоперации на Украине президент Владимир Зеленский жил в бункере и снимал стресс настольным теннисом. Это выяснили журналисты The Sunday Times. «В те темные дни Зеленский жил в бункере глубоко под землей вместе с несколькими доверенными помощниками», — сообщила газета. По данным издания, президент Украины в свободное время играл в настольный теннис. Это помогло ему справляться со стрессом.  Оппозиционные политики на Украине ранее сообщали, что у Зеленского есть несколько бункеров. Главный из них соединен переходами с парламентом и правительством страны в Киеве. При этом переходами пользовались и другие украинские чиновники еще в 2013-2014 годах во время беспорядов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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