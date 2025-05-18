ST: Зеленский в первые дни СВО жил в бункере и играл в настольный теннис

В первые дни начала российской спецоперации на Украине президент Владимир Зеленский жил в бункере и снимал стресс настольным теннисом. Это выяснили журналисты The Sunday Times.
«В те темные дни Зеленский жил в бункере глубоко под землей вместе с несколькими доверенными помощниками», — сообщила газета. По данным издания, президент Украины в свободное время играл в настольный теннис. Это помогло ему справляться со стрессом.
Оппозиционные политики на Украине ранее сообщали, что у Зеленского есть несколько бункеров. Главный из них соединен переходами с парламентом и правительством страны в Киеве. При этом переходами пользовались и другие украинские чиновники еще в 2013-2014 годах во время беспорядов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.