Курский чиновник пожаловался, что оперслужбы не приехали на пожар в школе после атаки ВСУ

В Курской области оперативные службы не отреагировали на вызов по поводу пожара в школе после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.
«Сегодня днем, в результате падения беспилотника, произошло возгорание кровли новой школы в д. Саморядово. О данном происшествии было сообщено в соответствующие службы, но они не отреагировали», — написал Владимир Зайцев в своем telegram-канале. Чиновник добавил, что жителям пришлось тушить огонь самостоятельно.
Школа находится на стадии строительства в деревне Саморядово. Ранее глава региона Александр Хинштейн подтвердил факт пожара из-за падения беспилотника ВСУ и уточнил, что при инциденте никто не пострадал. По его информации, серьезных нарушений в результате возгорания нет, а сам пожар был оперативно ликвидирован. Школа находилась на этапе строительства и на момент происшествия в ней не было учеников и сотрудников.
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