Курский чиновник пожаловался, что оперслужбы не приехали на пожар в школе после атаки ВСУ

Чиновник Зайцев: курские службы проигнорировали пожар в школе после дрона ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курские службы не отреагировали на сообщения жителей о пожаре в школе (архивное фото)
Курские службы не отреагировали на сообщения жителей о пожаре в школе (архивное фото) Фото:

В Курской области оперативные службы не отреагировали на вызов по поводу пожара в школе после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.

«Сегодня днем, в результате падения беспилотника, произошло возгорание кровли новой школы в д. Саморядово. О данном происшествии было сообщено в соответствующие службы, но они не отреагировали», — написал Владимир Зайцев в своем telegram-канале.  Чиновник добавил, что жителям пришлось тушить огонь самостоятельно. 

Школа находится на стадии строительства в деревне Саморядово. Ранее глава региона Александр Хинштейн подтвердил факт пожара из-за падения беспилотника ВСУ и уточнил, что при инциденте никто не пострадал. По его информации, серьезных нарушений в результате возгорания нет, а сам пожар был оперативно ликвидирован. Школа находилась на этапе строительства и на момент происшествия в ней не было учеников и сотрудников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области оперативные службы не отреагировали на вызов по поводу пожара в школе после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. «Сегодня днем, в результате падения беспилотника, произошло возгорание кровли новой школы в д. Саморядово. О данном происшествии было сообщено в соответствующие службы, но они не отреагировали», — написал Владимир Зайцев в своем telegram-канале.  Чиновник добавил, что жителям пришлось тушить огонь самостоятельно.  Школа находится на стадии строительства в деревне Саморядово. Ранее глава региона Александр Хинштейн подтвердил факт пожара из-за падения беспилотника ВСУ и уточнил, что при инциденте никто не пострадал. По его информации, серьезных нарушений в результате возгорания нет, а сам пожар был оперативно ликвидирован. Школа находилась на этапе строительства и на момент происшествия в ней не было учеников и сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...