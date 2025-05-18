Стало известно, о чем 40 минут говорили Зеленский и вице-премьер Вэнс в Ватикане

Зеленский заявил, что 40 минут обсуждал с Вэнсом переговоры в Стамбуле
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Зеленский заявил, что призвал США к продолжению давления на Россию
Зеленский заявил, что призвал США к продолжению давления на Россию Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава Украины Владимир Зеленский 40 минут обсуждал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом переговоры в Стамбуле, вопросы санкционной политики против России, а также двустороннее сотрудничество Киева и Вашингтона. Об этом сообщил сам Зеленский.

«Обсудили переговоры в Стамбуле <...> Также затронули вопрос необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, одной из ключевых тем стал его призыв к усилению давления на Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры с того момента, где они, по инициативе Украины, были прекращены в 2022 году. Глава государства призвал начать их незамедлительно в Стамбуле 15 мая — российская делегация прибыла вовремя, однако из-за опоздания украинской стороны встреча была перенесена на следующий день. 

После двухчасовых переговоров, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший делегацию из России, анонсировал масштабный обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000, а также рассказал, что стороны договорились представить свое видение возможного прекращения огня. Киев запросил встречу глав государств — Москва приняла это к сведению. Мединский подчеркнул, что Россия готова продолжать переговоры.

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Глава Украины Владимир Зеленский 40 минут обсуждал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом переговоры в Стамбуле, вопросы санкционной политики против России, а также двустороннее сотрудничество Киева и Вашингтона. Об этом сообщил сам Зеленский. «Обсудили переговоры в Стамбуле <...> Также затронули вопрос необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, одной из ключевых тем стал его призыв к усилению давления на Россию. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры с того момента, где они, по инициативе Украины, были прекращены в 2022 году. Глава государства призвал начать их незамедлительно в Стамбуле 15 мая — российская делегация прибыла вовремя, однако из-за опоздания украинской стороны встреча была перенесена на следующий день.  После двухчасовых переговоров, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший делегацию из России, анонсировал масштабный обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000, а также рассказал, что стороны договорились представить свое видение возможного прекращения огня. Киев запросил встречу глав государств — Москва приняла это к сведению. Мединский подчеркнул, что Россия готова продолжать переговоры.
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