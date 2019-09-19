В НАТО рассказали об инциденте в несуществующем море

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Клипарт, море, прибой
События в неком «море Азимова» упомянули в статье о свободе судоходстваФото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Эксперт НАТО Пол Бэкли рассказал в статье, опубликованной на сайте альянса, о недавних событиях в «море Азимова». В публикации он говорил об обеспечении свободы судоходства.

«В материале нет никаких пояснений, где находится это море и какие конкретно события там происходили», — сообщает «Российская газета». В статье эксперт НАТО рассказывает о том, как мины и подводные лодки мешают свободному доступу к морям. Для доказательства своих тезисов он вспоминает недавние события в Персидском заливе и некоем «море Азимова».

Возможно, что такое название могло появиться в результате ошибочного написания Азовского моря, пишет агентство Nation News. Автор статьи обучался в военно-морской академии США.

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