В НАТО рассказали об инциденте в несуществующем море

События в неком «море Азимова» упомянули в статье о свободе судоходства Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Эксперт НАТО Пол Бэкли рассказал в статье, опубликованной на сайте альянса, о недавних событиях в «море Азимова». В публикации он говорил об обеспечении свободы судоходства.

«В материале нет никаких пояснений, где находится это море и какие конкретно события там происходили», — сообщает «Российская газета». В статье эксперт НАТО рассказывает о том, как мины и подводные лодки мешают свободному доступу к морям. Для доказательства своих тезисов он вспоминает недавние события в Персидском заливе и некоем «море Азимова».

Возможно, что такое название могло появиться в результате ошибочного написания Азовского моря, пишет агентство Nation News. Автор статьи обучался в военно-морской академии США.