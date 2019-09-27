В Башкирии бойцам Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

Бойцам Росгвардии запретили стрелять на полигоне войсковой части №6795 в Башкирии, поскольку пули попадали в жилые дома. О судебном запрете сообщил «
«Под запрет попало использование пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов», — сообщает издание. Росгвардейцы смогут тренироваться только со спецоружием дальностью не более полутора километров.
В крышах жилых домов и заборах обнаружились повреждения от пуль, выпущенных со стороны полигона. Проведя экспертизу, представители региональной военной прокуратуры обратились в Ленинский райсуд Уфы. Ранее местные жители уже обращались в суд с просьбой закрыть полигон, однако их иск не удовлетворили. Власти региона тогда заявляли, что полигон перенесут на другое место.
Как сообщает издание, на территории полигона есть три рубежа открытия огня. На первом используют пистолеты, на втором — автоматы, пулеметы и винтовки, а на третьем стреляют только из автоматов. Однако, по данным экспертизы, такое деление не соблюдалось: на первом рубеже были обнаружены гильзы от охотничьих патронов.