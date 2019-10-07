Эксперт оценил план США по «сдерживанию» России в Черном море

Озвученная американским правительственным центром стратегия «сдерживания» России в Черноморском регионе является лишь запугиванием. Таким мнением с «URA.RU» поделился политолог Михаил Синельников-Оришак.
«Подобные планы существуют в США с 50-х годов. У них были все возможности атаковать нашу страну, когда между государствами не было паритета, но они этого не сделали. Для американцев принцип войны — расстрелять как в тире, когда не последует никакого даже гипотетического ответа. И я не думаю, что США нам враг — они, скорее, неприятели», — рассказал «URA.RU» Михаил Синельников-Оришак. Однако если не обращать внимание на эти угрозы, то «в конце концов можно и сгинуть».
По словам эксперта, ранее договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был с уверенностью подписан США только потому, что на их кораблях находились ракеты, подобные наземным. «Эти американские ракеты базируются где-то в Испании — ими же они могли бы и атаковать Россию», — отметил политолог. Таким образом, по мнению Синельникова-Оришака, происходящее сейчас является «продолжением давней стратегии американцев».
Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation озвучил план по развертыванию в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы для противостояния «российскому влиянию», пишет агентство Nation News. В Госдуме заверили, что российская группировка в регионе существенно усилена, передает «Национальная служба новостей».