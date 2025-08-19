Глава Коми не дал Путину попробовать Усть-Цилемское масло

Президент России Владимир Путин выразил сожаление из-за того, что временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн не привез на встречу Усть-Цилемское масло, о высоком качестве которого рассказал во время доклада. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Зато очень много „хендмейда“, уникальных продуктов, начиная от оленины, заканчивая Усть-Цилемским маслом. Это очень дорогой продукт», — сказал Гольдштейн. На что российский лидер уточнил, не привез ли врио главы Республики с собой данный продукт. «Маслица-то не подвезли, нет?», — поинтересовался Путин. Ход беседы опубликован на сайте Кремля.
Гольдштейн извинился перед главой российского государства и пообещал в следующий раз исправиться. Тем не менее, президент проявил благосклонность, отметив в положительном ключе, что показатели агропромышленного комплекса действительно демонстрируют рост, а строительная отрасль также набирает обороты. «Это здорово, это хорошо», — подчеркнул глава государства. Вместе с тем он обратил внимание на то, что, несмотря на успехи, уровень безработицы в регионе, как ни удивительно, остается выше среднероссийских показателей.
В ходе этой же встречи российский лидер подчеркнул, что в Республике Коми необходимо уделять повышенное личное внимание семьям погибших участников специальной военной операции (СВО). На что Гольдштейн ответил, что «у нас каждая семья участника СВО на контроле». Он также добавил, что в Коми семей участников СВО на данный момент насчитывается больше семи тысяч человек, и с каждой ведется работа по поддержке.
