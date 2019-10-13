12 октября 2019

Первый президент Украины оценил отношение Путина к Зеленскому

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, путин владимир, фсо, охранник
Владимир Путин идет на контакт с Владимиром ЗеленскимФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Война на Украине

Президент РФ Владимир Путин стал идти на контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс», — сказал Кравчук и напомнил, что результатом переговоров стал обмен заключенными. По мнению Кравчука, «первый серьезный разговор» для налаживания отношений между странами произойдет на встрече в нормандском формате, которая сейчас готовится.

В начале октября Киев подписал «формулу Штайнмайера», которая определяет особый статус отдельных частей Донецкой и Луганской областей. После этого Зеленский отметил, что препятствий для проведения саммита в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) и стабилизации положения в Донбассе больше нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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