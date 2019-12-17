Депутат предложил сажать за искажение символики Дня Победы

Нынешние поколения путаются в истории Великой Отечественной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность, в том числе уголовную, за искажение визуальной символики Дня Победы. Соответствующее обращение депутат направил министру культуры Владимиру Мединскому.

В своем обращении Петров пишет, что в последнее время при оформлении продукции, посвященной победе в Великой Отечественной войне, часто используются изображения, связанные с Третьим рейхом. В качестве примера он привел недавний скандал вокруг официального логотипа празднования 75-летия Дня Победы. «Либо дизайнеры попросту перепутали стороны света, либо же они хотели подчеркнуть вклад стран-союзниц СССР в заключительный этап Второй Мировой войны — но ни одна версия не кажется мне убедительной», — цитирует Петрова РИА «Новости».

Наказание, по мнению депутата, должно распространяться вне зависимости, была ошибка случайной или намеренной.

Как писало «URA.RU», брендбук, который содержит официальную визуальную символику празднования 75-й годовщины Победы, вызвал возмущение россиян, поскольку в дизайне используются стрелки направлением «слева направо» (наступление на восток). Позднее на сайте, посвященном годовщине Дня Победы, направление стрелок было изменено.

75-летие победы в Великой Отечественной войне будет праздноваться в 2020 году. В честь годовщины в Крыму утвердили памятную медаль. Право на нее имеют жители Крыма, участвовавшие в боевых действиях, работавшие в тылу и ряд других ветеранов, напоминает RT.