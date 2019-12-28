27 декабря 2019

В 2020 году хакеры развяжут новую «холодную войну». Главным оружием станут фейковые новости

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети
Трендом кибератак станут фейковые политические новостиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В мировом киберпространстве в 2020 году начнется новая «холодная война», трендом которой станут фейковые политические новости. Такой прогноз в своем исследовании сделали киберэксперты компании Check Point.

«Новая холодная война произойдет в онлайн-мире. Кибератаки будут все чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странами, финансируемых и поддерживаемых крупными странами, стремящимися консолидировать и расширять свои сферы влияния», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Одним из трендов, по мнению IT-компании, станут фейковые новости, которые будут появляться во время предвыборных кампаний. В качестве примера киберэксперты приводят поддельные новости, которые распространялись в 2016 году во время выборов американского президента.

Эксперты также считают, что в 2020 году вырастет число кибератак на коммунальные и другие важные инфраструктуры. По мнению специалистов, это связано с тем, что в сферах электро- и водоснабжения чаще всего используются устаревшие технологии.

Исследователи также ожидают увеличения количества краж личной информации через рассылку. Так, мошенники будут рассылать письма, представляясь финансовыми и государственными учреждениями.

Расскажите о новости друзьям
Технологии
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...