В мировом киберпространстве в 2020 году начнется новая «холодная война», трендом которой станут фейковые политические новости. Такой прогноз в своем исследовании сделали киберэксперты компании Check Point.
«Новая холодная война произойдет в онлайн-мире. Кибератаки будут все чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странами, финансируемых и поддерживаемых крупными странами, стремящимися консолидировать и расширять свои сферы влияния», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.
Одним из трендов, по мнению IT-компании, станут фейковые новости, которые будут появляться во время предвыборных кампаний. В качестве примера киберэксперты приводят поддельные новости, которые распространялись в 2016 году во время выборов американского президента.
Эксперты также считают, что в 2020 году вырастет число кибератак на коммунальные и другие важные инфраструктуры. По мнению специалистов, это связано с тем, что в сферах электро- и водоснабжения чаще всего используются устаревшие технологии.
Исследователи также ожидают увеличения количества краж личной информации через рассылку. Так, мошенники будут рассылать письма, представляясь финансовыми и государственными учреждениями.