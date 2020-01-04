В Красноярском крае при задержании полицией чиновник попытался избавиться от полученной взятки и выкинул деньги в снег. Около 100 тысяч рублей госслужащий получил от посредника за обеспечение победы в госконтракте.
Когда чиновника задерживали в Козульском районе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД, он швырнул пятитысячные купюры в снег. В полиции предполагают, что взятка предназначалась за то, что он обеспечил выигрыш тендера по госконтракту на ремонт крыши Дома культуры посёлка Козулька, сообщает
Деньги полицейские собрали и пересчитали. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), он помещён по арест. Посредник — нигде не работающий мужчина, также стал фигурантом уголовного дела. До суда он будет находится по подпиской о невыезде.
Ранее чиновникам Приморья запретили получать и делать подарки перед Новым годом. Им напомнили, что подарок на рабочем месте может быть расценен как взятка. Если запрет будет нарушен, госслужащего могут уволить.