03 января 2020

В Сибири чиновник попытался избавиться от взятки, выкинув деньги в сугроб. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги, зарплата, наличные. Челябинск, зарплата, деньги, наличные, купюры
Чиновник получил от посредника взятку в 100 тысяч рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноярском крае при задержании полицией чиновник попытался избавиться от полученной взятки и выкинул деньги в снег. Около 100 тысяч рублей госслужащий получил от посредника за обеспечение победы в госконтракте.

Когда чиновника задерживали в Козульском районе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД, он швырнул пятитысячные купюры в снег. В полиции предполагают, что взятка предназначалась за то, что он обеспечил выигрыш тендера по госконтракту на ремонт крыши Дома культуры посёлка Козулька, сообщает NEWS.ru. В МВД полагают, что чиновник не единожды получал незаконные вознаграждения за победы в тендерах на проведение работ.

Деньги полицейские собрали и пересчитали. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), он помещён по арест. Посредник — нигде не работающий мужчина, также стал фигурантом уголовного дела. До суда он будет находится по подпиской о невыезде.

Ранее чиновникам Приморья запретили получать и делать подарки перед Новым годом. Им напомнили, что подарок на рабочем месте может быть расценен как взятка. Если запрет будет нарушен, госслужащего могут уволить.

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© Служба новостей «URA.RU»
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