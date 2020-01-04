03 января 2020

Российским туристам в Амстердаме придется платить больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Нидерланды, набережная, река, Амстердам
Власти Амстердама хотят контролировать потоки туристов с помощью нового налогаФото: Алена Полозова © URA.RU

Для туристов появился новый налог. С 1 января 2020 года гости Амстердама вынуждены дополнительно платить за каждую ночь пребывания в городе.

«Чтобы иметь возможность контролировать потоки посетителей, мы должны принять меры сейчас», — приводит The Telegraph выдержки из программного документа совета по туризму Нидерландов. Как сообщает издание, новый туристический налог составит 3 евро, дополняя существующий сбор в размере 7% от стоимости номера. Туристы, останавливающиеся в прокате Airbnb, также вынуждены будут платить больше. Повышенная ставка составит 10% за ночь.

Ранее Нидерланды официально отказались от названия «Голландия». В правительстве считают, что такое решение позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией, передает агентство Nation News.

Нидерланды вошли в список самых безопасных стран по мнению страховщиков, уступив лишь Австралии, Швеции, Новой Зеландии и Италии, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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