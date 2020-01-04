Российским туристам в Амстердаме придется платить больше

Для туристов появился новый налог. С 1 января 2020 года гости Амстердама вынуждены дополнительно платить за каждую ночь пребывания в городе.
«Чтобы иметь возможность контролировать потоки посетителей, мы должны принять меры сейчас», — приводит The Telegraph выдержки из программного документа совета по туризму Нидерландов. Как сообщает издание, новый туристический налог составит 3 евро, дополняя существующий сбор в размере 7% от стоимости номера. Туристы, останавливающиеся в прокате Airbnb, также вынуждены будут платить больше. Повышенная ставка составит 10% за ночь.
Ранее Нидерланды официально отказались от названия «Голландия». В правительстве считают, что такое решение позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией, передает агентство Nation News.
Нидерланды вошли в список самых безопасных стран по мнению страховщиков, уступив лишь Австралии, Швеции, Новой Зеландии и Италии, сообщает телеканал 360.