04 января 2020

Синоптики пообещали россиянам аномально теплую погоду до конца новогодних каникул

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге, снег, зима, снегопад
Аномально теплая погода продлится до конца праздниковФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Аномально теплая погода в России продержится до конца первой декады января. Такой прогноз сделал специалисты Гидрометцентра, отметив, что в некоторых городах отклонение от нормы достигает +16 градусов.

«Практически вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона», — говорится в сообщении. В некоторых регионах синоптики зафиксировали температурные рекорды за последние 10 лет.

Наибольшая аномалия среднесуточной температуры, как отмечается, затронет Поволжье, юго-восток Сибири (0 градусов), Якутии, Красноярском крае от -25 до -20), на юге Западной Сибири (от -15 до -10) и в Центральном федеральном округе (от -2 до +5).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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