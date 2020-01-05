Синоптики пообещали россиянам аномально теплую погоду до конца новогодних каникул

Аномально теплая погода в России продержится до конца первой декады января. Такой прогноз сделал специалисты Гидрометцентра, отметив, что в некоторых городах отклонение от нормы достигает +16 градусов.
«Практически вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона», — говорится в сообщении. В некоторых регионах синоптики зафиксировали температурные рекорды за последние 10 лет.
Наибольшая аномалия среднесуточной температуры, как отмечается, затронет Поволжье, юго-восток Сибири (0 градусов), Якутии, Красноярском крае от -25 до -20), на юге Западной Сибири (от -15 до -10) и в Центральном федеральном округе (от -2 до +5).