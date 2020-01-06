Сразу два уральских губернатора серьезно ослабили свои позиции в рейтинге влияния губернаторов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам декабря. Аутсайдерами стали главы Пермского края и Курганской области Максим Решетников и Вадим Шумков.
Рейтинг курганского губернатора Вадима Шумкова, за которого на сентябрьских выборах проголосовали 80,86% избирателей, снижается четвертый месяц подряд. В декабрьском рейтинге АПЕК он опустился с 39 на 47 место. Его коллега из Перми Максим Решетников в рейтинге по итогам ноября поднялся с 48 до 45 строчки, однако в последний месяц года снова сдал позиции и опустился на 49 место. Оба губернатора сейчас находятся в группе политиков с «сильным влиянием». К «среднему влиянию» авторы рейтинга относят тех, кто занимает 51-ю строчку и ниже.
Остальным главам регионов Большого Урала в декабре удалось либо продемонстрировать стабильность, либо улучшить свои показатели. Губернатор Тюменской области Александр Моор поднялся с шестого на пятое место, а глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сдала одну позицию (переместилась с 10 на 11 строчку), но по-прежнему осталась в пуле политиков с «очень сильным влиянием». К ним же вновь удалось присоединиться губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову. По итогам ноября он переместился с 19 на 21 место и оказался в группе «сильного влияния». В декабре глава региона вновь занял 19 строчку.
Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру удалось подняться с 25 до 21 позиции рейтинга, а главе Свердловской области Евгению Куйвашеву — с 27 до 26-й. Абсолютное лидерство в списке удерживает мэр Москвы Сергей Собянин.