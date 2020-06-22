Песков: президент доволен политической системой России

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков подчеркнул, что люди, приходящие на госслужбу руководствуются высокими соображениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин доволен выстроенной политической системой в России. Об этом во время конференц-колла рассказал официальный пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент доволен выстроенной системой. Система доказала свою устойчивость и стрессоустойчивость», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Он добавил, что во власти происходит постоянный процесс ротации. Он подчеркнул, что люди, приходящие на госслужбу, руководствуются высокими соображениями: работа на государство и служение гражданам страны.

Ранее Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок. По словам главы государства, такой вариант возможен, если поправки в Конституцию будут поддержаны населением, передает «Газета Кемерова». По его мнению, это нужная поправка, иначе года через два вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется «рысканье глазами» в поисках возможных преемников, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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