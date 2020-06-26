Лукашенко решил изменить Конституцию

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В конце апреля Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в Белоруссии может появиться новая Конституция, передает RT . Белорусский политолог Алексей Дзермант высказал предположение, что в документе может быть закреплен транзит власти, пишет « Национальная служба новостей ».

По словам лидера страны, региональная власть в республике должна более широко заниматься своими территориями, так как «им виднее». Изменения в Конституции будут приниматься на референдуме, подчеркнул Лукашенко.

«Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено — они не годятся», — приводятся слова главы белорусского государства на сайте пресс-службы президентской администрации. Лукашенко подчеркнул, что в документ необходимо внести «более решительные изменения».

Новая редакция белорусской Конституции будет подготовлена в течение двух лет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко считает, что в Конституции Белоруссии нужны решительные изменения Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

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