27 июня 2020

Лукашенко решил изменить Конституцию

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко считает, что в Конституции Белоруссии нужны решительные изменения Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Новая редакция белорусской Конституции будет подготовлена в течение двух лет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено — они не годятся», — приводятся слова главы белорусского государства на сайте пресс-службы президентской администрации. Лукашенко подчеркнул, что в документ необходимо внести «более решительные изменения».

По словам лидера страны, региональная власть в республике должна более широко заниматься своими территориями, так как «им виднее». Изменения в Конституции будут приниматься на референдуме, подчеркнул Лукашенко.

В конце апреля Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в Белоруссии может появиться новая Конституция, передает RT. Белорусский политолог Алексей Дзермант высказал предположение, что в документе может быть закреплен транзит власти, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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