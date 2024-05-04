Жительница сообщила, что услышала крик о помощи
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Из-за взрывов в Белгородской области начался пожар в частном доме. Об этом рассказала местная жительница.
«Услышала сильный взрыв. Взрыв за взрывом. Полетели цветы с подоконников <…> Услышали крик о помощи, выскочили, посмотрели, что горит дом», — заявила местная жительница в беседе с ТАСС.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде произошел взрыв, пострадало пять человек. По его словам, все раненые госпитализированы, угрозы их жизни нет.
Пять человек пострадали
В результате взрывов начался пожар
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