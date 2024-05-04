Что происходит на месте взрыва в Белгороде, где пострадали пять человек. Видео

Жительница Белгородской области рассказала, что из-за взрыва начался пожар
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Жительница сообщила, что услышала крик о помощи Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Из-за взрывов в Белгородской области начался пожар в частном доме. Об этом рассказала местная жительница.

«Услышала сильный взрыв. Взрыв за взрывом. Полетели цветы с подоконников <…> Услышали крик о помощи, выскочили, посмотрели, что горит дом», — заявила местная жительница в беседе с ТАСС.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде произошел взрыв, пострадало пять человек. По его словам, все раненые госпитализированы, угрозы их жизни нет.

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Пять человек пострадали
Фото:
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В результате взрывов начался пожар
Фото:

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Из-за взрывов в Белгородской области начался пожар в частном доме. Об этом рассказала местная жительница. «Услышала сильный взрыв. Взрыв за взрывом. Полетели цветы с подоконников <…> Услышали крик о помощи, выскочили, посмотрели, что горит дом», — заявила местная жительница в беседе с ТАСС. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде произошел взрыв, пострадало пять человек. По его словам, все раненые госпитализированы, угрозы их жизни нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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