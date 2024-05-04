Происшествия Что происходит на месте взрыва в Белгороде, где пострадали пять человек. Видео Жительница Белгородской области рассказала, что из-за взрыва начался пожар 04 мая 2024 в 18:26 Размер текста - 17 + Жительница сообщила, что услышала крик о помощи Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6625 новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Из-за взрывов в Белгородской области начался пожар в частном доме. Об этом рассказала местная жительница. «Услышала сильный взрыв. Взрыв за взрывом. Полетели цветы с подоконников <…> Услышали крик о помощи, выскочили, посмотрели, что горит дом», — заявила местная жительница в беседе с ТАСС. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде произошел взрыв, пострадало пять человек. По его словам, все раненые госпитализированы, угрозы их жизни нет. Пять человек пострадали Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6625 В результате взрывов начался пожар Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6625 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-за взрывов в Белгородской области начался пожар в частном доме. Об этом рассказала местная жительница. «Услышала сильный взрыв. Взрыв за взрывом. Полетели цветы с подоконников <…> Услышали крик о помощи, выскочили, посмотрели, что горит дом», — заявила местная жительница в беседе с ТАСС. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде произошел взрыв, пострадало пять человек. По его словам, все раненые госпитализированы, угрозы их жизни нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям