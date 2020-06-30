Новости кризиса 30 июня: в России в 3,5 раза выросла безработица, цена на бензин бьет рекорды

За время пандемии в стране под сокращения попали 680 тысяч россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Перед началом третьего квартала цены на углеводороды в мире показали небольшой рост. За вчерашний день эталонная марка нефти Brent смогла подрасти более чем на полтора доллара за бочку. Сейчас ее цена составляет 41,70 доллара за баррель (-0,36%). Американская нефть WTI в начале торговой недели смогла прибавить в стоимости, но сегодняшняя торговая сессия началась с понижения — 39,45 доллара за баррель (-0,63%).

Нефть пока не смогла потянуть рубль за собой. Национальная валюта по отношению к доллару вернулась на позицию, которая была в конце мая. По данным Московской биржи, за доллар дают 70,00 рублей (+0,20), евро — 78,73 (+0,40). При этом российские аналитики считают, что в ближайшем будущем доллар может вернуться к отметке 60 рублей за штуку. Объясняется это тем, что разница между инфляцией в России и США сокращается, в бюджетное правило защищает российскую валюту от сильных колебаний стоимости нефти. Глава Сбербанка Герман Греф также уверен, что к концу года рубль значительно окрепнет к доллару.

Ситуация в России

В России начали подводить итоги второго квартала 2020 года. По оценкам Центробанка РФ, спад ВВП России за последние три месяца может превысить 8% в годовом выражении. Причиной этого видят ограничительные меры и падение внешнего спроса. Также за время карантина в стране выросла безработица в 3,5 раза. Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что за время пандемии под сокращения попали 680 тысяч россиян. В такой обстановке банки не спешат идти навстречу своим клиентам. Клиенты жалуются, что финансовые организации скрывают условия предоставления кредитных каникул и затягивают сроки их оформления.

Лишившимся работы россиянам может помочь информация от главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова. Он рассказал, что на рынке труда самыми востребованными профессиями являются медицинские, педагогические и IT-специальности. При этом в России заговорили об еще одном «налоге для богатых». Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что для российских миллиардеров нужно ввести налог на сверхдоходы, чтобы забирать у них большую часть заработка.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров дал прогноз, что промышленное производство в РФ по итогам 2020 года может снизиться на 8,6%. Однако восстановление отрасли следует ожидать уже в следующем году. В то же время продолжают расти цена на топливо. Стоимость бензина марки АИ-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи побила исторический рекорд. Оптовая цена топлива достигла 57,7 тысячи рублей за тонну, что на 0,5% выше прошлого рекордного значения.

Карантинные ограничения сильно изменили экономическую ситуацию в стране: россияне стали чаще сокращать расходы и откладывать деньги. Как выжить в такой ситуации и стоит ли россиянам брать кредиты, на стриме URA.RU расскажут директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Олег Попков, доктор экономических наук, проектор УрГЭУ Максим Марамыгин и замглавы Некоммерческого объединения «Уральский банковский союз» Евгений Болотин. Трансляция начнется во вторник, 30 июня, в 18:00 (уральское время) на нашем youtube-канале и на страницах URA.RU в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Facebook.

Что происходит в мире

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США представило новые правила, которые еще больше ограничат потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу. Теперь экспортеру понадобится получить специальную лицензию Минторга США.

Евросоюз решил не отставать от американских партнеров в отношении санкции против России. Европейский Союз принял решение о продлении секторальных экономических санкций против России, которые были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году. Ограничения продлятся до 31 января 2021 года.

Прогнозы экспертов

Эксперты считают, что цены на углеводороды смогут вернуться на докризисный уровень не раньше 2021 года. По мнению главы Shell в России Седерика Кремерса, цены на нефть могут вернуться к 60 долларам за баррель. Он прогнозирует, что сегодняшний уровень стоимости черного золота может сохранится до конца следующего года.

Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.