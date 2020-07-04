Водителям предложили платить по 20 тысяч за оспаривание штрафа

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Ранее ОНФ предложил изменить методику изучения данных с дорожных камер . Активисты считают, что это позволит значительно уменьшить количество ошибочных штрафов водителям.

«Эксперты ОНФ предложили выплачивать каждому незаконно привлеченному к ответственности автомобилисту, который смог доказать, что штраф был ошибочным, денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей», — рассказал Шкуматов в эфире НСН . По его словам, соответствующая инициатива направлена в Минюст России.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил заплатить по 20 тысяч рублей водителям, которые смогут доказать неправомерность дорожного штрафа. Об этом журналистам рассказал координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов.

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