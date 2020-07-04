03 июля 2020

Водителям предложили платить по 20 тысяч за оспаривание штрафа

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
Инициатива направлена в Минюст России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил заплатить по 20 тысяч рублей водителям, которые смогут доказать неправомерность дорожного штрафа. Об этом журналистам рассказал координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов.

«Эксперты ОНФ предложили выплачивать каждому незаконно привлеченному к ответственности автомобилисту, который смог доказать, что штраф был ошибочным, денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей», — рассказал Шкуматов в эфире НСН. По его словам, соответствующая инициатива направлена в Минюст России.

Ранее ОНФ предложил изменить методику изучения данных с дорожных камер. Активисты считают, что это позволит значительно уменьшить количество ошибочных штрафов водителям.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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