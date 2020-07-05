Попавшая под обстрел в Екатеринбурге семья рассказала о травмах

Водитель, который открыл стрельбу по пешеходам, передвигался на BMW X5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбуржцу, попавшему под обстрел на пешеходном переходе вечером 4 июля, диагностировали травму ушной раковины. Об этом URA.RU рассказала жена пострадавшего Варвара Черных.

«Отек, есть и синее ухо. Хорошо, что по касательной выстрел был, не в глаз хоть. В справке „ушиб ушной раковины“. Вчера пробыли в 23 в травме часа 3-4, долго прием проводят, потом пошли в 14 ОП, написали заявление. Только в час ночи домой вернулись», — рассказала она. В настоящее время пострадавшие хотят запросить видеозаписи с ближайших уличных камер наблюдения.

Инцидент произошел в минувшую субботу на улице Фрезеровщиков. Семейная пара переходила дорогу по пешеходному переходу, когда рядом с ними остановился и начал сигналить автомобиль марки BMW X5 с госномером М306ЕХ. Сначала водитель высказал претензии в сторону супругов за задержку времени, затем вышел из автомобиля и выстрелил мужчине в лицо и попытался его ударить. После этого водитель вернулся в автомобиль, отъехал, но затем вышел из машины и снова полез в драку, добавила Черных.

Слова пострадавшей подтверждает и случайная свидетельница стрельбы Наталья. Саму стрельбу она не увидела, так как появилась на месте происшествия позже.

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