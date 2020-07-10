09 июля 2020

Выяснилось, что опаснее для рубля, санкции или коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рубль, экономика, деньги, пассатижы, падение рубля, рубль в тисках
Эксперт объяснил, что для рубля опаснее, новые санкции или вторая волна пандемии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российская экономика уже успела адаптироваться к санкциям, поэтому ей больше вредит пандемия, объяснил РИА «Новости» аналитик компании «Фридом финанс» Валерий Емельянов. Возможная вторая волна коронавируса опаснее любых новых санкций, говорит эксперт.

«Если предположить, что сейчас пойдет вторая волна COVID-19, и внешние сырьевые рынки снова схлопнутся, нефть вполне может застрять на уровне 30-35 долларов, что приведет к росту доллара до 77-80 рублей», — предполагает Валерий Емельянов. Цена на нефть уже упала при первой волне COVID-19. Это случилось после уменьшения спроса на фоне изоляции, говорит эксперт.

С начала 2020 года рубль потерял в цене одну восьмую часть, говорит Емельянов. Аналитик уверен, снижение его стоимости на 90% объясняется уменьшением цены на нефть.

При этом 10 июля американский аналитик предсказал ценам на нефть рекордный рост в будущем. Эксперт считает, что ее стоимость впервые в истории превысит 150 долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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