Выяснилось, что опаснее для рубля, санкции или коронавирус

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При этом 10 июля американский аналитик предсказал ценам на нефть рекордный рост в будущем. Эксперт считает, что ее стоимость впервые в истории превысит 150 долларов.

С начала 2020 года рубль потерял в цене одну восьмую часть, говорит Емельянов. Аналитик уверен, снижение его стоимости на 90% объясняется уменьшением цены на нефть.

«Если предположить, что сейчас пойдет вторая волна COVID-19, и внешние сырьевые рынки снова схлопнутся, нефть вполне может застрять на уровне 30-35 долларов, что приведет к росту доллара до 77-80 рублей», — предполагает Валерий Емельянов. Цена на нефть уже упала при первой волне COVID-19. Это случилось после уменьшения спроса на фоне изоляции, говорит эксперт.

Российская экономика уже успела адаптироваться к санкциям, поэтому ей больше вредит пандемия, объяснил РИА «Новости» аналитик компании «Фридом финанс» Валерий Емельянов. Возможная вторая волна коронавируса опаснее любых новых санкций, говорит эксперт.

Эксперт объяснил, что для рубля опаснее, новые санкции или вторая волна пандемии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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