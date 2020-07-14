В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний подросток

Зараженный скончался по пути в больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Монголии зафиксирован летальный случай в результате заражения бубонной чумой. Жертвой заболевания стал 15-летний подросток, сообщает министерство здравоохранения страны.

«15-летний подросток из провинции Говь-Алтай на юго-западе страны умер по пути в больницу. Анализ установил, что причиной смерти была бубонная чума», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

По данным минздрава Монголии, накануне он ел блюдо из мяса монгольского сурка, который нередко является переносчиком бубонной чумы. Сейчас порядка 20 человек, тесно контактировавших с зараженным, находятся на карантине.

В начале июля на территории Западной Монголии, которая находится на границе с Россией, была зафиксирована вспышка бубонной чумы. Заразились мужчина и женщина, употреблявшие мясо сурка, передает «Общественное телевидение России». В Китае также выявили больного чумой, после чего на севере страны был объявлен третий уровень эпидемиологической опасности. Об опасности заболевания для россиян заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он призвал не контактировать с кошками и собаками в областях, где регистрируется чума, пишет портал «Дни.ру».

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