Туроператоры спрогнозировали сроки восстановления отрасли

В туриндустрии прогнозируют возврат к докризисному уровню не раньше конца 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туристическая отрасль РФ может восстановиться после пандемии коронавируса в конце 2021 года — середине 2022 года. Об этом журналистам рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«При текущих условиях к состоянию отрасли в докризисный период можно будет вернуться не раньше, чем к концу 2021 года — середине 2022 года», — цитирует Ломидзе ТАСС. Единственное, с помощью чего держится на плаву эта отрасль в кризис — внутренний туризм, пояснила Ломидзе.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что с 1 июля туристов начнут принимать 67 российских регионов. Она отметила, что туризм запускается с определёнными ограничениями, но по ходу улучшения ситуации их будут смягчать, пишет RT.

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