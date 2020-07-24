23 июля 2020
22 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 24 июля. Названы сроки проведения форума ШОС, на мэрию Челябинска заявили в прокуратуру

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Ознакомительная встреча глав регионов государств - членов ШОС. Челябинск , форум глав регионов шос
Саммит ШОС пройдет в Челябинске с 7 по 9 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава области озвучил дату проведения форума ШОС — Партия «За правду» определилась с кандидатами — В области зафиксирован рекорд по вылечившимся от COVID — На челябинскую мэрию пожаловались в прокуратуру — В Челябинске нападают на охранников автостоянок. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:

Глава региона назвал сроки проведения форума ШОС

Партия «За правду» определилась с кандидатами в ЗС

В области рекорд по выздоровевшим от коронавируса

На мэрию Челябинска пожаловались в прокуратуру

  • Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев обратился в прокуратуру, контрольно-счетную палату и антимонопольную службу с жалобой на закупки, которые произвел Комитет дорожного хозяйства мэрии. По его словам, чиновники приобрели деревья и кустарник по ценам в разы выше рыночных.

В Челябинске нападают на автостоянки

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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