Саммит ШОС пройдет в Челябинске с 7 по 9 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава области озвучил дату проведения форума ШОС — Партия «За правду» определилась с кандидатами — В области зафиксирован рекорд по вылечившимся от COVID — На челябинскую мэрию пожаловались в прокуратуру — В Челябинске нападают на охранников автостоянок. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:

Глава региона назвал сроки проведения форума ШОС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 июля заявил, что форум глав стран ШОС пройдет с 7 по 9 октября в Челябинске, если позволит эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Глава области пригласил на форум представителей Китая.

Партия «За правду» определилась с кандидатами в ЗС

Руководители партии «За правду» назвали имена 49 кандидатов, которые будут участвовать в грядущих выборах в заксобрание Челябинской области. Списки возглавят: лидер партии Захар Прилепин, руководитель реготделения Дмитрий Довбня и член федерального политсовета Дмитрий Довженко.

В области рекорд по выздоровевшим от коронавируса

В Челябинской области за минувшие сутки от коронавируса вылечились 253 человека. Это самый высокий суточный показатель по выздоровлениям с начала эпидемии.

На мэрию Челябинска пожаловались в прокуратуру

Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев обратился в прокуратуру, контрольно-счетную палату и антимонопольную службу с жалобой на закупки, которые произвел Комитет дорожного хозяйства мэрии. По его словам, чиновники приобрели деревья и кустарник по ценам в разы выше рыночных.

В Челябинске нападают на автостоянки