В Петербурге задержали террористов, планировавших убийства

Группу террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России), которые планировали убийства полицейских и собирали деньги для своих сторонников, задержали в Санкт-Петербурге. О поимке преступников сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
«Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — сообщают в ФСБ. По данным правоохранителей, участники группировки также финансировали ИГ. Все они были выходцами из Средней Азии, уточнили силовики.
После убийств преступники собирались сбежать в ближневосточные регионы для участия в террористической организации. ФСБ нашла телефоны, которыми пользовались террористы для связи с единомышленниками и несколько банковских карт, пишет телеканал 360.
Несколько дней назад, 27 июля ФСБ предотвратила массовый расстрел в Москве. Во время задержания террорист открыл огонь из автомата.
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