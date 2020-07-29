В Петербурге задержали террористов, планировавших убийства

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Спецназ. Учения. Армия. Терроризм. Челябинск., спецназ, террорист
ФСБ предотвратила убийства силовиков в Петербурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группу террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России), которые планировали убийства полицейских и собирали деньги для своих сторонников, задержали в Санкт-Петербурге. О поимке преступников сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — сообщают в ФСБ. По данным правоохранителей, участники группировки также финансировали ИГ. Все они были выходцами из Средней Азии, уточнили силовики.

После убийств преступники собирались сбежать в ближневосточные регионы для участия в террористической организации. ФСБ нашла телефоны, которыми пользовались террористы для связи с единомышленниками и несколько банковских карт, пишет телеканал 360.

Несколько дней назад, 27 июля ФСБ предотвратила массовый расстрел в Москве. Во время задержания террорист открыл огонь из автомата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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