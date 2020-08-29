Россия откроет границы для иностранных студентов

Иностранным студентам придется сдавать тест на коронавирус перед приездом в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роспотребнадзор собирается разрешить иностранным студентам въезд в Россию, несмотря на пандемию коронавируса. Глава ведомства Анна Попова направила письмо с изменениями руководителям областных органов Роспотребнадзора.

«Вносятся изменения в распоряжения правительства РФ в части въезда лиц для получения образования в российских образовательных организациях высшего образования и лиц, въезжающих в РФ для продолжения высшего образования периодом не менее трех месяцев», — цитирует документ ТАСС.

Кроме того, границы откроются также для лиц, которые только начнут учиться в 2020—2021 году в российских вузах Минобороны. У них должна быть соответствующая виза, либо запись в соответствующих списках министерства для студентов из стран с безвизовым режимом.

Тем не менее, иностранные студенты должны иметь справку об отсутствии коронавируса. Тест на него они обязаны сдать путем ПЦР не позже, чем за три дня до приезда в Россию. Перед началом обучения иностранные студенты также должны пройти через 14-дневную самоизоляцию и сдать еще как минимум один тест на COVID-19.

26 августа российский премьер-министр Михаил Мишустин открыл границы для иностранных спортсменов. Кроме того, Россия обсуждает возможность открытия границ с семью странами, пишет телеканал 360.

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