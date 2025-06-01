Пострадавшие при подрыве моста под Брянском получат бесплатное лечение

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В РЖД заявили о предоставлении бесплатного лечения для пострадавших в крушении поезда
В РЖД заявили о предоставлении бесплатного лечения для пострадавших в крушении поезда Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Компания РЖД даст возможность пострадавшим при подрыве моста в Брянской области пройти лечение и курс реабилитации на бесплатной основе в своих медучреждениях. Об этом сообщили в организации. 

"Пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД", — заявили в telegram-канале "Телеграмма РЖД". Также компания выплатит по 2,2 миллиона рублей семьям погибших пассажиров поезда №86 Климов – Москва. Для их родственников, а также для пострадавших будет организован бесплатный проезд до станции Брянск.

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Компания РЖД даст возможность пострадавшим при подрыве моста в Брянской области пройти лечение и курс реабилитации на бесплатной основе в своих медучреждениях. Об этом сообщили в организации.  "Пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД", — заявили в telegram-канале "Телеграмма РЖД". Также компания выплатит по 2,2 миллиона рублей семьям погибших пассажиров поезда №86 Климов – Москва. Для их родственников, а также для пострадавших будет организован бесплатный проезд до станции Брянск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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