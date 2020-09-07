Российские губернаторы могут сохранить спецполномочия. Они получили их в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
По словам Дмитрия Пескова, практику расширения полномочий губернаторов еще будут использовать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дополнительные полномочия главам регионов РФ, которые были введены в период пандемии, были эффективно использованы. В Кремле намерены использовать этот опыт и в дальнейшем. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Губернаторы обладают очень широким спектром полномочий, а дополнительные, которые им были предоставлены, были очень эффективно использованы главами регионов. Этот опыт в дальнейшем будет использоваться и расширяться», — заявил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин дал дополнительные полномочия губернаторам в апреле. Главы регионов получили право самостоятельно ограничивать передвижения граждан и транспорта, приостанавливать работу большинства предприятий и расширять федеральные списки непрерывно работающих отраслей. Позже Путин заявил, что наделение губернаторов дополнительными полномочиями в период пандемии коронавируса спасло экономику и сдержало эпидемию в России. По его словам, этот опыт был перенят другими странами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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