По словам Дмитрия Пескова, практику расширения полномочий губернаторов еще будут использовать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дополнительные полномочия главам регионов РФ, которые были введены в период пандемии, были эффективно использованы. В Кремле намерены использовать этот опыт и в дальнейшем. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Губернаторы обладают очень широким спектром полномочий, а дополнительные, которые им были предоставлены, были очень эффективно использованы главами регионов. Этот опыт в дальнейшем будет использоваться и расширяться», — заявил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин дал дополнительные полномочия губернаторам в апреле. Главы регионов получили право самостоятельно ограничивать передвижения граждан и транспорта, приостанавливать работу большинства предприятий и расширять федеральные списки непрерывно работающих отраслей. Позже Путин заявил, что наделение губернаторов дополнительными полномочиями в период пандемии коронавируса спасло экономику и сдержало эпидемию в России. По его словам, этот опыт был перенят другими странами.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.