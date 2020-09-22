Думаете, это обычное видео? ???? Нет! На не?м запечатлен прыжок 90-летнего Бориса Графова из г. Домодедово. На сегодняшнии? день это рекордныи? возраст на Bungy 207. Борис Михаи?лович вчера, 17 сентября, совершил свои? девятыи? прыжок на одном из самых высоких банджи мира и похоже не собирается останавливаться ???? К слову, наш рекордсмен прилетает в Сочи только лишь ради этого 207-метрового свободного поле?та! ???? ????Как говорит сам Борис Михаи?лович: «Когда ты летишь, ты не знаешь куда ты летишь, но ощущения прекрасные». Но самое примечательное, перед поле?том мы все услышали замечательное стихотворение про мост и необыкновенные пеи?зажи. Мы были тронуты, а наши сердца после этих строк, помимо 30-градуснои? жары, растопило еще? больше???????? #SKYPARK #SKYPARKsochi

Публикация от Куда пойти в Сочи:парк SKYPARK (@skyparkajhackettsochi) 18 Сен 2020 в 1:03 PDT