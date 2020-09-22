Телеведущий и шоумен Иван Ургант сравнил прыжок 90-летнего пенсионера с 200 метровой тарзанки в Сочи с приемом нового российского лекарства от коронавируса. Такое заявление ведущий сделал в время своего вечернего шоу.
«Вместо прыжка за 18 тысяч рублей, он бы мог принять новый препарат от коронавируса „Арепливир“ за 12 тысяч рублей. То же самое ощущение, как от прыжка в бездну, но остается шесть тысяч рублей», — сказал Ургант. Он предложил оставшиеся деньги потратить на две минуты катания на водном аттракционе «банан» в Адлере.
Прыжок совершил пенсионер Борис Графов из Домодедово. Он увлекается банджи-джампингом и недавно побил свой же рекорд, совершив прыжок с высоты 207 метров.
Препарат от коронавируса «Арепливир» так дорого стоит, так как он спасает жизни, заявил глава совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый, передает «Национальная служба новостей». Его можно купить в аптеке за 12 320 рублей при наличии рецепта от врача. Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что «Арепливир» вызывает обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы, а также нарушает обмен азота в организме.