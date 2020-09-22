22 сентября 2020

Ургант высмеял российское лекарство от коронавируса за 12 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Иван Ургант сравнил стоимость прыжка с тарзанки с ценой «Арепливира» Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Телеведущий и шоумен Иван Ургант сравнил прыжок 90-летнего пенсионера с 200 метровой тарзанки в Сочи с приемом нового российского лекарства от коронавируса. Такое заявление ведущий сделал в время своего вечернего шоу.

«Вместо прыжка за 18 тысяч рублей, он бы мог принять новый препарат от коронавируса „Арепливир“ за 12 тысяч рублей. То же самое ощущение, как от прыжка в бездну, но остается шесть тысяч рублей», — сказал Ургант. Он предложил оставшиеся деньги потратить на две минуты катания на водном аттракционе «банан» в Адлере.

Прыжок совершил пенсионер Борис Графов из Домодедово. Он увлекается банджи-джампингом и недавно побил свой же рекорд, совершив прыжок с высоты 207 метров.

Препарат от коронавируса «Арепливир» так дорого стоит, так как он спасает жизни, заявил глава совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый, передает «Национальная служба новостей». Его можно купить в аптеке за 12 320 рублей при наличии рецепта от врача. Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что «Арепливир» вызывает обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы, а также нарушает обмен азота в организме.

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Думаете, это обычное видео? ???? Нет! На не?м запечатлен прыжок 90-летнего Бориса Графова из г. Домодедово. На сегодняшнии? день это рекордныи? возраст на Bungy 207. Борис Михаи?лович вчера, 17 сентября, совершил свои? девятыи? прыжок на одном из самых высоких банджи мира и похоже не собирается останавливаться ???? К слову, наш рекордсмен прилетает в Сочи только лишь ради этого 207-метрового свободного поле?та! ???? ????Как говорит сам Борис Михаи?лович: «Когда ты летишь, ты не знаешь куда ты летишь, но ощущения прекрасные». Но самое примечательное, перед поле?том мы все услышали замечательное стихотворение про мост и необыкновенные пеи?зажи. Мы были тронуты, а наши сердца после этих строк, помимо 30-градуснои? жары, растопило еще? больше???????? #SKYPARK #SKYPARKsochi

Публикация от Куда пойти в Сочи:парк SKYPARK (@skyparkajhackettsochi)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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