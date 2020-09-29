29 сентября 2020
28 сентября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 30 сентября. Губернатор записал видеообращение из больницы, депутат обратился к Путину за помощью

© Служба новостей «URA.RU»
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В больницу имени Тверье выстроилась огромная очередь из карет скорой помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Махонин записал видео из больницы — назначен новый министр экономразвития — депутат из Чусового написал обращение к Путину — в больнице выстроилась очередь из карет скорых. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:

Губернатор записал видеообращение из больницы

В правительстве края новое назначение

  • Министерство экономического развития Пермского края возглавила Татьяна Чуксина, которая ранее занимала должность замруководителя министерства.

Депутат просит помощи у Путина

В больнице выстроилась очередь из скорых

  • В пермской горбольнице имени Тверье, где начали принимать зараженных коронавирусом, выстроилась огромная очередь из машин скорой помощи. Об этом URA.RU рассказал председатель профсоюза скорой медпомощи Перми Артем Борискин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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