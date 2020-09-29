В больницу имени Тверье выстроилась огромная очередь из карет скорой помощи
Махонин записал видео из больницы — назначен новый министр экономразвития — депутат из Чусового написал обращение к Путину — в больнице выстроилась очередь из карет скорых. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:
Губернатор записал видеообращение из больницы
- Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин записал первое видеообращение из больничной палаты после заражения COVID.
В правительстве края новое назначение
- Министерство экономического развития Пермского края возглавила Татьяна Чуксина, которая ранее занимала должность замруководителя министерства.
Депутат просит помощи у Путина
- Депутат думы Чусовского городского округа Александр Аннакулиев обратился к президенту России Владимиру Путину. Он указал, что на него оказывается давление со стороны местной власти и прокуратуры и попросил о помощи.
В больнице выстроилась очередь из скорых
- В пермской горбольнице имени Тверье, где начали принимать зараженных коронавирусом, выстроилась огромная очередь из машин скорой помощи. Об этом URA.RU рассказал председатель профсоюза скорой медпомощи Перми Артем Борискин.
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